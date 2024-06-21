كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي بعد توقيع بوتين اتفاقاً دفاعياً مع كيم

المصدر: ا ف ب

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استدعت كوريا الجنوبية سفير روسيا في سيول الجمعة للاحتجاج على اتفاق دفاعي وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته بيونغ يانغ هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن سيول "حضّت روسيا على وقف التعاون العسكري مع كوريا الشمالية فورا والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي".

ويأتي استدعاء السفير الروسي غورغي زينوفييف بعد يومين من توقيع بوتين وكيم "شراكة استراتيجية شاملة" تتضمّن تعهد كل منهما مساعدة الآخر في حال تعرض أي منهما لهجوم.

كذلك، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنه "لا يستبعد" احتمال ارسال اسلحة الى كوريا الشمالية، وهو أمر ينتهك مجموعة كبيرة من العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن سيول دعت روسيا إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن.

وقال النائب الأول لوزير الخارجية كيم هونغ-كيون، بحسب البيان، إن "انتهاك قرارات مجلس الأمن ودعم كوريا الشمالية يضرّان بأمننا وسيكون لهما حتما تأثير سلبي على العلاقات الكورية الروسية".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ العام 2006 بسبب برنامجها النووي المحظور. وحظيت هذه الإجراءات بدعم روسيا في البداية، لكن بوتين قال في بيونغ يانغ إنه يجب إعادة النظر في هذه العقوبات.

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