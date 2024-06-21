الصين... نمو قوي في الاستثمار الموجه للخارج خلال أول 5 أشهر من 2024

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات رسمية في الصين أن البلاد سجلت توسعا قويا في الاستثمار الموجه للخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مما يشير إلى تحسن تعاونها مع الشركاء العالميين.

وبلغ حجم الاستثمار الخارجي المباشر، غير المالي 2ر60 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بزيادة قدرها 3ر16% على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة، التي أوردتها اليوم الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

واستمر التعاون مع الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق في إظهار زخم النمو حيث بلغ الاستثمار الخارجي المباشر في هذه البلدان 81ر12 مليار دولار أمريكي في الفترة يناير إلى مايو، بزيادة 7ر12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع حجم المشروعات الخارجية المتعاقد عليها بنسبة 8ر8% على أساس سنوي، ليصل إلى 79ر58 مليار دولار أمريكي.

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