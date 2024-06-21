شركة أوراكل تتعهد باستثمار مليار دولار في الذكاء الاصطناعي في إسبانيا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم شركة "أوراكل" أحد عمالقة البرمجيات، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، استثمار أكثر من مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في إسبانيا.

وأعلنت الشركة يوم الخميس أنها ستفتح منطقة سحابية في مدريد.

وقالت الشركة إن الاستثمار سيدعم القطاع المالي والصناعات الرئيسية الأخرى في إسبانيا في تعزيز مرونتها والاستفادة من الأداء العالي للبنية التحتية السحابية لـ"أوراكل".

وستكون شركة الاتصالات الإسبانية "تيليفونيكا إسبانيا" هي الشريك المضيف للمنطقة السحابية المزمعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز