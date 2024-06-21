رهانات خفض الفائدة تدفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفع الذهب ولامس أعلى مستوياته في أسبوعين، أمس، إذ زادت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2337.87 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ السابع من يونيو. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2351.30 دولاراً.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي اعتدالاً في سوق العمل وضغوط الأسعار، أعقبتها بيانات مبيعات تجزئة ضعيفة الثلاثاء الماضي، ما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل باهتاً في الربع الثاني. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 30.25 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.7% إلى 986.65 دولاراً، وتقدم البلاديوم 1.3% إلى 916.75 دولاراً.

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