بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً و«السويسري» يخفضها 0.25 %

المصدر: (عواصم - وكالات)

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أبقى بنك إنجلترا المركزي، أمس، على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5.25%، على الرغم من انخفاض التضخم إلى هدفه البالغ 2 %.

وأعرب بعض صناع السياسات في لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء بالبنك في بيان، عن مخاوفهم من أن بعض مقاييس التضخم الأساسية، كما هو الحال في قطاع الخدمات، لا تزال مرتفعة، وهو ما يمكن أن يتفاقم بشكل أكبر إذا تم تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً.

وقال حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي: «إنها أخبار جيدة أن التضخم قد عاد إلى هدفنا البالغ 2 %». «نحن بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيظل منخفضاً ولهذا السبب قررنا إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25 % في الوقت الحالي». وصوت 7 أعضاء لصالح عدم التغيير بينما صوت اثنان لصالح خفض أسعار الفائدة. جاء التصويت متسقاً مع ما شهده اجتماع البنك الشهر الماضي. ولم تتغير أسعار الفائدة منذ أغسطس بعد سلسلة من الارتفاعات. من جانبه، قال البنك الوطني السويسري، أمس، إنه خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25 %) مشيراً إلى انخفاض الضغط التضخمي الكامن رغم ارتفاع بعض التكاليف، مثل الإيجارات والخدمات السياحية والمنتجات النفطية.

وأصبح المركزي السويسري الأول من بين نظرائه في المراكز المالية الكبرى هذا الربيع الذي خفض الفائدة مع تخفيض مماثل بمقدار ربع نقطة في مارس فاجأ العديد من مراقبي السوق. وقال المركزي السويسري، إن التخفيض إلى 1.25% من 1.5% سيدخل حيز التنفيذ اليوم، مشيراً إلى أن التضخم في سويسرا حالياً «مدفوع قبل كل شيء بارتفاع أسعار الخدمات المحلية». وأضاف: «كان النمو الاقتصادي العالمي قوياً في الربع الأول. لقد تحرك التضخم بشكل جانبي إلى حد كبير الأشهر الماضية».

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