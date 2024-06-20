تراجع مخزونات النفط الخام والوقود بأمريكا الأسبوع الماضي

المصدر: هيوستن - رويترز

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ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، انخفضت في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يونيو.

وأضافت أن مخزونات الخام هبطت 2.5 مليون برميل، إلى 457.1 مليوناً، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز، بانخفاض بنحو 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، ارتفعت 307 آلاف برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 282 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يونيو، كما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 1.5 %.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 2.3 مليون برميل في الأسبوع، إلى 231.2 مليوناً، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، بزيادة 600 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل، إلى 121.6 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة 300 ألف برميل.

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