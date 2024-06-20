مكاسب قطاع التكنولوجيا تقود ارتفاعات الأسهم الأوروبية واليابانية

المصدر: عواصم - رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا مع التركيز على قرارات حول أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة خلال التداولات، وقاد مؤشر قطاع التكنولوجيا المكاسب إذ ارتفع 0.7 في المئة، وبالمثل صعد مؤشر قطاع التشييد ومواد البناء 0.7 في المئة.

ومنح سهم إيه.إس.إم إنترناشونال دفعة كبيرة لمؤشر قطاع التكنولوجيا، إذ قفز سهم شركة تصنيع معدات أشباه الموصلات 4.1 في المئة بعد أن رفع مورجان ستانلي توصيته للسهم.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني 0.1 في المئة، بينما انخفض المؤشر السويسري القياسي 0.1 في المئة.

وقالت مجموعة دانون الفرنسية للأغذية إنها تستهدف نمو المبيعات سنويا بين ثلاثة وخمسة في المئة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وانخفضت أسهمها 2.9 في المئة في التعاملات المبكرة.

اليابان

عوض المؤشر نيكاي الياباني خسائره في التعاملات المبكرة ليغلق مرتفعاً الخميس وسط إقبال المستثمرين على شراء الأسهم عند انخفاضها، وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.16 في المئة عند 38633.02 نقطة بعد التراجع بما يصل إلى 0.8 في المئة في وقت سابق اليوم، مقتفياً أثر خسائر الأسهم الأوروبية في الجلسة السابقة، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أغلق على انخفاض 0.11 في المئة عند 2725.54 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول «لم تكن هناك محركات بارزة في السوق اليوم. أعاد المستثمرون شراء الأسهم عندما انخفضت، وباعوا عندما ارتفعت، وفي نهاية الجلسة، تجاوزت عمليات الشراء عمليات البيع».

وحول سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق الخسائر إلى مكاسب ليغلق مرتفعاً 0.46 في المئة، وقفز سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.73 في المئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي.

وتراجع سهم فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 0.38 في المئة وسهم فانوك لتصنيع الروبوتات 0.85 في المئة.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي ارتفع 82، وانخفض 141، واستقر سهمان.

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