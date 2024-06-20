القيمة السوقية لشركة «تايوان لأشباه الموصلات» تلامس التريليون دولار

المصدر: سنغافورة - (د ب أ)

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تتزايد توقعات صعود أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، حيث رفع صعود أسهمها قيمتها السوقية إلى ما يقارب تريليون دولار.

ورفعت موجة في عمليات السمسرة في وول ستريت الأسبوع الجاري أسعارها المستهدفة لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، مشيرة إلى ارتفاع الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وارتفاع الأسعار المحتمل في 2025.

وكان أكبر صعود للشركة في مجموعة جولدمان ساكس، حيث زادت سعرها المستهدف بنسبة 19 % إلى 1160 دولاراً تايوانياً جديداً، فيما تشهد أسعار تصنيع الرقائق من فئة 3 و5 نانومتر ارتفاعاً طفيفاً.

وذكر بنك «جي بي مورجان تشيس» أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات قد «ترفع توقعات الإيرادات لعام 2024، ويحتمل أن ترفع نفقاتها الرأسمالية إلى أعلى مستوى التوقعات»، ويتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بـ 35 % من إجمالي المبيعات بحلول 2028.

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