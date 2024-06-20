المركزي السويسري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

المصدر: جنيف - وكالات

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خفض البنك المركزي السويسري معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، في الاجتماع الثاني على التوالي، الخميس، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية الأساسية.

وأشار البنك إلى انخفاض «الضغط التضخمي الكامن» على الرغم من ارتفاع بعض التكاليف، مثل الإيجارات والخدمات السياحية والمنتجات النفطية.

أصبح البنك المركزي السويسري هو الأول من بين نظرائه في المراكز المالية الكبرى هذا الربيع الذي خفض أسعار الفائدة، مع تخفيض مماثل بمقدار ربع نقطة في مارس فاجأ العديد من مراقبي السوق.

قال المركزي السويسري في بيان له إن التخفيض إلى 1.25% من 1.5% سيدخل حيز التنفيذ الجمعة، مشيراً إلى أن التضخم في سويسرا حالياً «مدفوع قبل كل شيء بارتفاع أسعار الخدمات المحلية».

وخفض البنك من توقعاته لمعدل التضخم هذا العام من 1.4% إلى 1.3%، ولعام 2025 من 1.2% إلى 1.1%.

وتوقع البنك نمو الاقتصاد بمعدل نحو 1.5% خلال العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الطلب الأقوى نوعاً ما من الخارج.

قال البنك المركزي السويسري: «كان النمو الاقتصادي العالمي قوياً في الربع الأول من عام. لقد تحرك التضخم بشكل جانبي إلى حد كبير خلال الأشهر الماضية، وظل أعلى من أهداف البنوك المركزية في العديد من البلدان. مع ذلك، استمر الضغط التضخمي الأساسي في الانخفاض بشكل طفيف».

وأشار إلى أن بعض البنوك المركزية الأخرى قامت أيضاً بتخفيف السياسة النقدية مؤخراً بعد دورة تشديد على مدى العامين الماضيين. قال البنك السويسري إن التضخم قد يظل مرتفعاً في بعض الدول، وإن «التوترات الجيوسياسية» يمكن أن تعوق النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

لعدة أشهر، كانت البنوك المركزية الكبرى تعمل على تشديد السياسة النقدية لدرء ضغوط التضخم من خلال جعل تكلفة الاقتراض أكثر تكلفة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تهدئة النشاط الاقتصادي؛ وبالتالي كبح الضغوط الصعودية على الأسعار.

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