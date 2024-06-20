بنك انجلترا يبقى على معدل الفائدة عند أعلى مستوى منذ 2008

المصدر: لندن - وكالات

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أبقى بنك انجلترا على معدل الفائدة دون تغيير لسابع اجتماع على التوالي، عند أعلى مستوى منذ 2008، رغم تراجع معدل التضخم إلى المعدل المستهدف الرسمي، عند 2% خلال الشهر الماضي.

ووفقاً لقرار السياسة النقدية الصادر الخميس ، أبقى المركزي البريطاني على معدل الفائدة عند أعلى مستوى في 16 عاماً والبالغ 5.25%. وهو المستوى المثبت عنده منذ أغسطس 2023.

ونقلت وكالة " بي أيه ميديا" البريطانية عن اندور بالي، محافظ البنك، القول إن صانعي السياسات، " في حاجة للتأكد من بقاء معدل التضخم منخفضا، ولذلك قررنا الإبقاء على معدل الفائدة عند 25ر5% حاليا".

ويأتي هذا القرار بعد يوم من إظهار البيانات الرسمية أن معدل التضخم تراجع إلى النسبة المستهدفة وهي 2% خلال مايو الماضي لأول مرة منذ نحو ثلاثة أعوام.

وصوت سبعة أعضاء لصالح عدم التغيير بينما صوت اثنان لصالح خفض أسعار الفائدة. جاء التصويت متسقا مع ما شهده اجتماع البنك الشهر الماضي. ولم تتغير أسعار الفائدة منذ أغسطس بعد سلسلة من الارتفاعات.

وكانت بيانات التضخم في المملكة المتحدة أظهرت استقرار مؤشر أسعار المستهلكين عند 2% في مايو ، وهي نفس مستهدفات بنك انجلترا .

ومع ذلك، أشارت تعليقات الاقتصاديين إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي والخدمات، بما يشير إلى احتمالية استمرار الضغوط التصاعدية.

وكان المركزي الأوروبي قرر خفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في وقت سابق من الشهر الجاري، وخفض المركزي السويسري معدل الفائدة في وقت سابق من اليوم.

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