الذهب يرتفع مع زيادة توقعات خفض الفائدة

المصدر: (لندن ــ رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعدما عززت بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة في الولايات المتحدة الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2328.67 دولاراً للأوقية (الأونصة). بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 233.30 دولاراً للأوقية.

وأظهرت البيانات التي صدرت أول من أمس أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بالكاد في مايو، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل ضعيفاً في الربع الثاني.

وتلقت أسعار الذهب دعماً بعدما ارتفعت لمستوى قياسي عند 2449.89 دولاراً في 20 مايو.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 29.37 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 % إلى 973.05 دولاراً. وتراجع البلاديوم 0.1 % إلى 885.88 دولاراً.

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