النفط يسجل ذروة 7 أسابيع بدعم آمال الطلب ومخاوف الصراعات

المصدر: (لندن ــ رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط، أمس، إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع، بعدما فاق تأثير التفاؤل إزاء الطلب في الصيف، والمخاوف من تصاعد الصراعات على تأثير تقرير ذكر أن مخزونات الخام الأمريكية زادت على غير المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس والتي ينقضي أجلها اليوم الخميس، 20 سنتاً إلى 85.53 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وصعدت العقود الآجلة تسليم سبتمبر 21 سنتاً إلى 84.74 دولاراً.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 81.60 دولاراً.

وبعد أن انتعش الخامان القياسيان بقوة في الأسبوعين الماضيين، ارتفعا أكثر من دولار في الجلسة السابقة ليصلا إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع بعد أن تسببت ضربة بطائرة أوكرانية مسيرة في اندلاع حريق في مرفأ نفطي بميناء روسي كبير. كما يثير احتدام النزاع في غزة في الشرق الأوسط احتمالات تعطل إمدادات نفطية من منتجين رئيسيين.

وأظهرت بيانات صدرت عن الصين هذا الأسبوع أن النمو في الإنتاج الصناعي في شهر مايو كان أقل من التوقعات لكن مبيعات التجزئة، التي تعكس مستوى الاستهلاك، شهدت أعلى معدل نمو منذ فبراير الماضي.

وذكرت مصادر بالسوق نقلاً عن أرقام لمعهد البترول الأمريكي الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض مخزونات الخام 2.2 مليون برميل. وقالت المصادر التي تحدثت، شريطة عدم الكشف عن هوياتها، إن مخزونات البنزين تراجعت 1.077 مليون برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير 538 ألف برميل.

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