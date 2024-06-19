الأسهم الأوروبية تستقر متأثرة بقطاع الرعاية الصحية.. وجني أرباح يحد من مكاسب اليابانية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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استقرت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، إذ حدت خسائر أسهم الرعاية الصحية من المكاسب في حين واجهت الأسهم البريطانية ضغوطاً بعد إعلان أحدث بيانات التضخم في بريطانيا.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 515.25 نقطة خلال التداولات، وكان قطاع الرعاية الصحية ضمن الأكثر تراجعاً وانخفض 0.5 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر صعد مؤشر قطاع شركات السفر والترفيه 0.7 بالمئة مدعوماً بارتفاع سهم أكور 2.3 بالمئة.

في الوقت نفسه كشفت بيانات تضخم بريطانية أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة في مايو أيار لأول مرة منذ ثلاثة أعوام تقريباً. وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.2 بالمئة في أحدث التداولات.

وهوى سهم إس.إم.إيه سولار تكنولوجي 29 بالمئة بعدما خفضت الشركة الألمانية الموردة لقطع محطات الطاقة الشمسية توقعاتها للأرباح بدعوى الضبابية السياسية.

ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفاً مع غياب المتعاملين الأمريكيين لأن الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة بسبب عطلة عامة.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً الأربعاء مقتفياً أثر مكاسب سجلتها أسهم شركات أشباه الموصلات في وول ستريت في ختام جلسة أمس الثلاثاء لكن عمليات جني الأرباح حدت من المكاسب.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا اليابانية في التعاملات المبكرة اليوم إثر مكاسب أسهم إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية والتي تفوقت على مايكروسوفت لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم بين عشية وضحاها. وصعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات أكثر من واحد بالمئة.

وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 0.23 بالمئة عند 38570.76 نقطة، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.47 بالمئة عند 2728.64 نقطة.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير محللي الأسواق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول «كانت هناك بعض المخاوف الأسبوع الماضي بشأن المخاطر السياسية في أوروبا وانخفض مؤشر نيكي أيضاً. لكن منذ بداية هذا الأسبوع، استقرت الأسهم الأمريكية والأوروبية، وكان أداء إنفيديا قوياً».

لكن عمليات جني الأرباح حدت من مكاسب المؤشر نيكي في معاملات بعد الظهر، مع إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم الأربعاء بسبب عطلة رسمية، مما دفع المؤشر في بعض الأحيان إلى المنطقة السلبية.

وقفز سهم ميتسوبيشي موتورز نحو تسعة بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بين أسهم المؤشر نيكي. وأشار رئيس شركة السيارات في مقابلة مع صحيفة نيكي إلى أن ميتسوبيشي قد تعيد شراء أسهمها لأول مرة منذ 18 عاماً وتزيد عوائد المساهمين في السنة المالية 2025.

كما ارتفع سهم مازدا موتور 3.6 بالمئة.

وصعد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، التي تعد إنفيديا من عملائها، 4.1 بالمئة ليصبح ثاني أكبر الرابحين على المؤشر نيكي ويضيف وحده 57.5 نقطة من إجمالي 89 نقطة تقريباً من الارتفاع في المؤشر.

وربح سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة واحداً بالمئة.

أما سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل فقد هوى 4.8 بالمئة.

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