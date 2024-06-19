«إنفيديا» أكبر شركة عالمية في القيمة السوقية

المصدر: (نيويورك ــ وكالات)

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أصبحت إنفيديا الشركة الأكثر قيمة في العالم أمس، متغلبة على عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت، مع مواصلة الرقائق التي تنتجها الشركة لعب دور مركزي في سباق للسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي.

وتفوقت صانعة الرقائق الأمريكية على «مايكروسوفت» لتصبح الشركة الأكبر على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، بعد ارتفاع سهمها بأكثر من 3 % خلال التعاملات أمس. وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 3.52 % إلى 135.59 دولاراً خلال التعاملات، لترتفع قيمتها السوقية إلى 3.33 تريليونات دولار.

وقفز السهم المدرج ضمن مؤشر «ناسداك» بأكثر من 170 % منذ بداية العام الجاري بفضل صعود الطلب على رقائقها المستخدمة على نطاق واسع في مجال الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسهم في زيادة قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر متجاوزة «آبل».

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