أسعار النفط ترتفع بدعم توقعات تراجع المخزونات الأمريكية ورهانات الفائدة

المصدر: (هيوستن - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد تصريحات حذرة، لكن إيجابية من أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة، وتوقعات بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتاً إلى 85.02 دولاراً للبرميل، خلال التعاملات في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار إلى 81.35 دولاراً للبرميل. وربح الخامان القياسيان نحو 2 %، أول من أمس، لينهيا الجلسة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل.

وتعافى برنت من سعر تسوية عند 77.52 دولاراً للبرميل في أوائل يونيو، لكنه لا يزال بعيداً عن ذروة 90 دولاراً، التي بلغها في منتصف أبريل. وواصلت الأسعار مكاسبها، بعد أن قال رئيس فرع البنك المركزي الأمريكي في نيويورك جون وليامز: «إن أسعار الفائدة ستنخفض تدريجياً بمرور الوقت». ورفض تحديد الموعد، الذي سيبدأ فيه البنك تيسير سياسته النقدية.

وعندما سئل عما إذا كان المركزي يتوقع خفضاً لسعر الفائدة في سبتمبر استناداً إلى ظروف السوق الحالية، قال «أعتقد أن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح». وأضاف أن الخفض سيعتمد على البيانات المستقبلية. ووفقاً لمحللين استطلعت «رويترز» آراءهم فإنه من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية حوالي 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو. وظل بعض المحللين متفائلين بشأن تأثير تمديد مجموعة أوبك+ لخفض الإمدادات على أسعار النفط في المدى القريب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز