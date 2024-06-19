مبيعات التجزئة تضغط على الأسهم الأمريكية

المصدر: (نيويورك ــ وكالات)

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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على تباين أمس بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مايو بأقل من المتوقع.

وارتفع مؤشر داو جونز 1.02 نقطة إلى 38779.12 نقطة، كما صعد ستاندرد اند بورز 2.92 نقطة أو 0.05 % إلى 5476.15 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 0.26 نقطة إلى 17856.76 نقطة. وارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي في مايو الماضي، وساعد على ذلك الارتفاع، انتعاش واسع النطاق في إنتاج المصانع فيما يعد إشارة إيجابية بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية الذي يكافح من أجل اكتساب قوة دفع وزخم. وأشارت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي أمس إلى أن الزيادة في إنتاج المصانع والمناجم وقطاع المرافق والتي بلغت نسبتها 0.9 % لم تعقب أي تغير قبل شهر.

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