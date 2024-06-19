«ميرسر»: هونغ كونغ أغلى مدن العالم للموظفين 2024

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت ميرسر، إحدى شركات مارش ماكلينان، أمس، التقرير السنوي لتصنيف المدن بحسب تكلفة المعيشة لعام 2024. ويوفر التصنيف رؤى قيمة تساعد الموظفين في تخطيط استراتيجيات التعويضات التي سيحصلون عليها لقاء عملهم في دول أخرى. وحافظت هونغ كونغ على المرتبة الأولى في ترتيب العام الجاري، تلتها سنغافورة، فيما أكملت المدن السويسرية زيورخ وجنيف وبازل مجموعة الخمس الأوائل في ترتيب أغلى دول العالم من حيث تكاليف المعيشة.

وقالت إيفون ترابر، الرئيسة العالمية للتنقل لدى «ميرسر»: «كان لتكاليف المعيشة أثر ملموس على المؤسسات متعددة الجنسيات وموظفيها، ولذلك فمن المهم أن تبقى المؤسسات على اطلاع على توجهات تكاليف المعيشة والتضخم، وأن تسعى للحصول على الملاحظات التي يقدمها الموظفون حول هذه المسائل، وذلك من أجل إدارة تأثيراتها بفعالية».

المدن الأغلى

وتضم آسيا أغلى مدينتين من حيث تكاليف المعيشة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات السكن في المقام الأول، كما تستقطب هذه المراكز الاقتصادية المهمة عدداً كبيراً من المغتربين الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة إضافية في تكاليف السلع.

وتحتل خمس مدن أوروبية مراكز لها ضمن أول عشر مدن على هذا التصنيف العالمي، منها 4 مدن سويسرية إضافة إلى لندن التي قفزت تسع مراتب لتحتل المركز الثامن. وعلى الرغم من اختلاف تكاليف المعيشة في أوروبا بحسب المدن، فإن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يواصل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفاضه، ما يعني إمكانية استقرار التكاليف بالتزامن مع تعافي الاقتصادات الأوروبية من الانتكاسات الأخيرة التي شهدتها.

الولايات المتحدة

وستواصل تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة خلال عام 2024 في كونها مشكلة رئيسية، إذ تم تصنيف جميع المدن الأمريكية ضمن أغلى 100 مدينة، فيما حلت 7 مدن أمريكية في المراكز العشرين الأولى على الترتيب. من جانبها احتلت المدن الكندية المراكز الأدنى في ترتيب مدن أمريكا الشمالية، وذلك بفضل المرونة الكبيرة التي أظهرها الاقتصاد الكندي وتجاوز أدائه للتوقعات. وكانت تورونتو أغلى مدينة في كندا (المركز 92)، تليها فانكوفر (المركز 101). وارتفعت تكلفة المعيشة في المدن المكسيكية بشكل ملحوظ عن العام الماضي، بسبب ارتفاع قيمة البيزو في 2023، وحلت مدينة مكسيكو في المركز 33 مرتفعة من المركز 79 الذي شغلته عام 2023، فيما جاءت مونتيري في المركز 115 صاعدة من المركز 155 خلال العام الماضي.

وفي أمريكا الجنوبية، كانت مونتيفيديو عاصمة أوروغواي الأغلى إذ حلت بالمرتبة 42. وشهد العديد من المدن حركة كبيرة مقارنة بعام 2023، وذلك بسبب تقلبات أسعار صرف العملات وإيجارات السكن، إذ تراجعت مدينة سانتياغو في تشيلي 73 مرتبة لتصل إلى المركز 160 على التصنيف، بينما سجلت بوغوتا في كولومبيا قفزة بلغت 40 مرتبة لتصل إلى المركز 174 على التصنيف. وصنفت سيدني في أستراليا على أنها المدينة الأغلى في منطقة المحيط الهادئ (المركز 58)، متخطية في ذلك مدينة نوميا في كاليدونيا الجديدة التي تقدمت 10 مراتب لتصل إلى المركز 60 عالمياً.

أفريقيا

وشملت قائمة المدن الأفريقية التي احتلت أعلى المراكز بانغي في أفريقيا الوسطى (المركز 14)، ومدينة جيبوتي (المركز 18)، ونجامينا في تشاد (المركز 21). وسجلت لاغوس النيجيرية تراجعاً لافتاً بـ178 مركزاً لتصل إلى المركز 225.

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