ارتفاع الناتج الصناعي الأمريكي بما يفوق التوقعات في مايو

المصدر: د ب ا

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ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي في مايو الماضي، وساعد على ذلك الارتفاع، انتعاش واسع النطاق في إنتاج المصانع فيما يعد إشارة إيجابية بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية الذي يكافح من أجل اكتساب قوة دفع وزخم.

وأشارت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي اليوم الثلاثاء إلى أن الزيادة في انتاج المصانع والمناجم وقطاع المرافق والتي بلغت نسبتها 0.9 بالمئة لم تعقب أي تغير قبل شهر.

وتجاوزت المكاسب كافة التوقعات الواردة في مسح أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء واستطلعت فيه آراء الخبراء الاقتصاديين.

كما ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.9 بالمئة حيث قاد الارتفاع قطاع السلع الاستهلاكية، بعد انخفاض تم تعديله بنسبة 0.4 بالمئة في أبريل، وسجل الناتج بقطاع المرافق قفزة بلغت نسبتها 6ر1 بالمئة.

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