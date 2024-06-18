السيارات الكهربائية الصينية تواصل غزو ألمانيا

المصدر: فيسبادن - (د ب أ)

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أفادت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا بأنه رغم انخفاض عدد السيارات الكهربائية الخالصة المستوردة من الصين بنسبة 15.7 % إلى 31 ألفاً و500 سيارة في الفترة من مطلع يناير حتى نهاية أبريل الماضيين، فإن حصة الصين من إجمالي واردات السيارات الكهربائية في ألمانيا، ارتفعت خلال هذه الفترة إلى 40.9 %.

وكانت المفوضية الأوروبية هددت أخيراً بفرض رسوم جمركية عقابية مرتفعة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، مما قد يؤثر أيضاً على شركات السيارات الألمانية التي تقوم بالإنتاج في الصين من أجل التصدير وبالتالي للسوق الألماني أيضاً.

وبحسب بيانات المكتب، ارتفعت حصة الصين من واردات السيارات الكهربائية الخالصة بشكل ملحوظ أخيراً إذ وصلت هذه النسبة إلى 29% من إجمالي 447 ألفاً و200 سيارة كهربائية تم استيرادها إلى ألمانيا في العام الماضي، وتلتها كوريا الجنوبية بفارق كبير بحصة بلغت 9.9% (44 ألفاً و200 سيارة كهربائية) وجمهورية التشيك بنسبة 9.3% (41 ألفاً و600 سيارة كهربائية).

يشار إلى أن حصة الصين من واردات السيارات الكهربائية الخالصة كانت وصلت إلى 12% في عام 2022، وإلى 7.7% فقط في عام 2020.

وتحقق المفوضية الأوروبية منذ خريف العام الماضي فيما إذا كانت السيارات الكهربائية في الصين تستفيد من إعانات حكومية تشوه المنافسة. ووفقاً لبيانات المفوضية، فإن السيارات الكهربائية الصينية عادة ما تكون أرخص بنسبة حوالي 20% مقارنة بالنماذج المصنعة في الاتحاد الأوروبي. وترى المفوضية أن سلسلة القيمة للسيارات الكهربائية في الصين تستفيد من إعانات غير عادلة، مما يهدد الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي بالأضرار. ولا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كان سيتم فرض الرسوم الجمركية العقابية فعلاً إذ إن الأمر يعتمد على إمكانية إيجاد حل آخر مع الصين.

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