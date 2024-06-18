الأسهم الأوروبية ترتفع بانتعاش قطاع البنوك.. واليابانية تتعافى

المصدر: عواصم - (رويترز)

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واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها ، الثلاثاء، مع تعافي أسهم البنوك، وسط تحول التركيز الآن إلى المزيد من البيانات والتصريحات المرتقبة من مسؤولي بنوك مركزية بحثاً عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة في ظل صعود معظم القطاعات. وقاد مؤشر قطاع السفر والترفيه المكاسب وقفز 1.8 بالمئة.

وصعد مؤشر قطاع البنوك في المنطقة 1.4 بالمئة وواصل تعافيه بعد تراجعه ثمانية بالمئة في الأسبوع الماضي.

وتكبدت أسهم أوروبا أكبر خسارة أسبوعية لها منذ بداية هذا العام يوم الجمعة بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أعقاب هزيمة حزبه المنتمي لتيار الوسط أمام حزب مارين لوبان اليميني في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وينصب التركيز حالياً على تصريحات من مسؤولي بنوك مركزية حول العالم.

وصعد سهم شنايدر إلكتريك 2.2 بالمئة بعدما رفع جيفريز توصيته لسهم الشركة الفرنسية المتخصصة في أنظمة التحكم الآلي وإدارة الطاقة إلى «شراء».

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني مع انتعاش شهية المتعاملين لشراء الأسهم بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر نيكاي واحداً بالمئة إلى 38482.11 نقطة. وانخفض المؤشر 1.8 بالمئة أمس الاثنين، متراجعاً عن المستوى المهم البالغ 38 ألف نقطة للمرة الأولى هذا الشهر.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.58 بالمئة إلى 2715.76 نقطة.

وكسب سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 2.7 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.

وقفز سهم تي.دي.كيه 6.32 بالمئة بعد أن قالت شركة تصنيع الأجزاء الإلكترونية إنها نجحت في تطوير مواد لبطاريات الحالة الصلبة بكثافة طاقة أكثر 100 مرة.

وقال خبراء استراتيجيون إن حالة عدم اليقين بشأن مسار سياسة بنك اليابان أثرت على معنويات المتعاملين، ما حد من تقدم المؤشر نيكاي.

وفي اجتماع السياسة النقدية يوم الجمعة، قال بنك اليابان إنه سيبدأ في تقليص مشترياته من السندات وسيعلن أيضاً عن خطة مفصلة في يوليو لخفض ميزانيته العمومية البالغة خمسة تريليونات دولار.

وكما كان متوقعاً، أبقى بنك اليابان على هدفه لسعر الفائدة على المدى القصير في نطاق 0-0.1 بالمئة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 سهماً، ارتفع 165 سهماً وتراجع 59 منها واستقر سهم واحد.

وهبط مؤشر قطاع الصناعات الدوائية 1.14 بالمئة ليصبح الأسوأ أداءً بين المؤشرات الفرعية الصناعية في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33.

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