النفط دون 85 دولاراً وسط غموض حول توقعات الطلب

المصدر: وكالات

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استقرت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم الثلاثاء مع ترقب المتداولين لأي إشارات على زيادة الطلب خلال فصل الصيف لدعم الأسعار رغم وجود معروض قوي في السوق يهدد بإضعاف المكاسب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 84.09 دولاراً للبرميل خلال التداولات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.18 دولارا للبرميل، بعد تحقيق مكاسب أمس الاثنين.

وربح الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة أمس الاثنين لينهيا الجلسة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل.

وقال فرانسيسكو بلانش محلل شؤون السلع الأولية والمشتقات لدى بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء "حولت سوق النفط تركيزها مرة أخرى إلى العوامل الأساسية التي شهدت ضعفا لبعض الوقت"، مشيرا إلى ارتفاع المخزونات العالمية من النفط الخام ومخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة وسنغافورة من بين أماكن أخرى.

وأضاف في المذكرة أنه في الوقت نفسه، تباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 890 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وتشير البيانات بمزيد من التباطؤ في نمو الاستهلاك في الربع الثاني.

ووفقا لمحللين استطلعت رويترز آراءهم، فإنه من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية حوالي 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو .

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في عقود النفط إن "البيانات الحاسمة بالنسبة لنا على الأقل المقرر صدورها هذا الأسبوع، ستكون بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة لأنه من شأنها أن تؤكد أو تدحض التفاؤل المتزايد بأن الطلب على النفط قد بدأ في الارتفاع، مع اقتراب موسم القيادة الصيفي".

وظل بعض المحللين متفائلين بشأن تأثير تمديد مجموعة أوبك+ لخفض الإمدادات على أسعار النفط في المدى القريب.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أمس أن إنتاج مصافي تكرير النفط بالصين في مايو أيار انخفض 1.8 بالمئة عن مستوياته قبل عام، إذ أجرت شركات التكرير أعمال إصلاحات وصيانة كانت مخطط لها وتأثرت أرباح التكرير بسبب ارتفاع تكاليف الخام.

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