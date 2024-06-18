ارتفاع أسعار النفط بدعم من آمال زيادة الطلب في الصيف

المصدر: (لندن – رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بدعم من الآمال في زيادة الطلب خلال موسم القيادة الصيفي في نصف الكرة الشمالي التي بددت تأثير بيانات اقتصادية صينية أظهرت تعافياً غير مستقر لأكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً أو 0.4 % إلى 82.95 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً أو 0.3 % إلى 78.70 دولاراً للبرميل. وفي الأسبوع الماضي، سجل كلا الخامين القياسيين أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع بدعم من الثقة المتزايدة في أن مخزونات النفط ستنخفض مع بدء موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي وسط استمرار خفض الإمدادات من تحالف أوبك+.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز