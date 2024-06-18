صندوق النقد يدعو لمزيد من الحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتبر صندوق النقد الدولي، أمس، أن للتدابير الضريبية للحماية الاجتماعية دوراً رئيسياً في إحداث توازن حيال المخاطر التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، لاسيما زيادة انعدام المساواة. ومن دون تنظيم، فإن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى خسارة وظائف بين المهن المؤهلة، وفقاً لما ذكر صندوق النقد الدولي في مذكرة.

ويدعو الصندوق، إلى زيادة إعانات التأمين ضد البطالة والاستثمار في التدريب لإعداد العمال «للوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي». ويعارض الصندوق فرض ضريبة محددة على الذكاء الاصطناعي التي اقترحها باحثون، معتبراً أن هذا من شأنه أن يؤثر على نمو الإنتاجية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز