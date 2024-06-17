شركة كارل زايس الألمانية الطبية تخفض توقعات العائدات

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة كارل زايس ميدتك الألمانية للتكنولوجيا الطبية، اليوم الإثنين، عن أدنى توقعات لعائدات السنة المالية 2023 - 2024 وعن تراجع بنسبة 3 % في العائدات السنوية المعدلة للثمانية الأشهر الأولى من السنة المالية 2023 - 2024.

وقالت الشركة ومقرها مدينة ينا بشرق ألمانيا، إنها تتوقع الآن أن تبلغ العائدات السنوية 2 مليار يورو (14ر2 مليار دولار) مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق ما بين 1ر2 مليار يورو إلى 15ر2 مليار يورو. وتستبعد تلك التوقعات المساهمة الناتجة عن الاستحواذ على المركز الهولندي لأبحاث العيون (دي او ار سي)، الذي تقدر مساهمته بنحو مئة مليون يورو إضافية في النصف الثاني من السنة المالية.

وفي الثمانية الأشهر الأولى من السنة المالية، بلغت العائدات الأولية 258ر1 مليار يورو مقارنة بـ297ر1 مليار يورو السنة الماضية.

وقالت الشركة إن الأرباح ما قبل احتساب الفوائد والضرائب، باستبعاد التداعيات المتعلقة بالاستحواذ على "دي او ار سي"، لن تحقق الهدف المعلن سابقا بتحقيق مستوى مماثل لما تحقق العام الماضي وبلغ 1ر348 مليون يورو والوصول لمستوى بين 215 مليون يورو إلى 265 مليون يورو.

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