أسعار الذهب تتراجع عالمياً

المصدر: وام

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع ترقب المتعاملين المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، في حين أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن التضخم يستقر، ما رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتجه لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، لتصل إلى 2321.11 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 %، لتصل إلى 2335.30 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 %، لتصل إلى 29.13 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.5 %، إلى 953.30 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 % إلى 889.21 دولار.

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