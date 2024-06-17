«أديداس» تحقق في رشى واختلاس الملايين

المصدر: (بكين - وكالات)

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بدأت شركة أديداس، تحقيقات في مزاعم رشى واسعة النطاق في الصين، بعدما تسلمت ثاني أكبر شركة في العالم للملابس الرياضية شكوى تتهم كبار الموظفين في الشركة باختلاس ملايين اليوروهات، وذلك وفقاً لما صرح به أشخاص مطلعون على الأمر لفايننشال تايمز. ويشير التقرير إلى أن الشكوى مجهولة المصدر ربما كتبها موظفون لدى أديداس في الصين، وتمت مشاركتها لفترة وجيزة على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Xiaohongshu هذا الشهر.

وحددت الشكوى أسماء عديدة لموظفي الشركة الصينيين ومنهم مدير كبير في قسم ميزانية التسويق لأديداس في الصين والتي أشارت الوثيقة إلى أن المبلغ يصل إلى أكثر من 260 مليون دولار سنوياً.

وزعمت الوثيقة أن موظفي أديداس تسلموا رشى من موفري خدمات خارجيين ومفوضين من المجموعة الألمانية، كما أن هناك مديراً ثانياً يعمل في قسم مختلف في الصين متهم بتسلم الملايين من الأموال من الموردين وكذلك عناصر مادية كالعقارات.

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