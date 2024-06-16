«ناسداك» يحلق للجلسة الخامسة ومكاسبه الأسبوعية تتجاوز 3 %

المصدر: (عواصم - وكالات)

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تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية أول من أمس، في ظل استيعاب المستثمرين بيانات أظهرت تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى، منذ نوفمبر 2023، تزامناً مع ارتفاع توقعاتهم للتضخم على المدى الطويل، فيما حلق مؤشر «ناسداك»، وارتفع 0.1 %، أو 21 نقطة عند 17688 نقطة، محققاً مستوى قياسياً للجلسة الخامسة ومسجلاً مكاسب أسبوعية 3.25 %.

وعند إغلاق التداولات، تراجع مؤشر «داو جونز» بنحو 0.15 %، أو 57 نقطة إلى 38589 نقطة، ليواصل اتجاهه الهبوطي للجلسة الرابعة ويسجل خسائر أسبوعية 0.55 % بينما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 5431 نقطة، لكن المؤشر حقق مكاسب أسبوعية 1.6 %، ليواصل اتجاهه الصعودي للأسبوع الثاني.

وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر «ستوكس يوروب » بنحو 0.95 %، إلى 511 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر الأوروبي منذ نهاية جلسة 6 مايو ليسجل 2.4 % خسائر أسبوعية. وانخفض «فايننشال تايمز» 0.2 %، عند 8146 نقطة، فيما تراجع «داكس» 1.45 %، عند 18002 نقطة وهبط «كاك 40» الفرنسي 2.65 %، عند 7503 نقاط.

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