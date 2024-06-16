الذهب يرتفع وينهي خسائر 3 أسابيع

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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عززت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها خلال التعاملات أول من أمس، في ظل تقييم الأسواق آفاق السياسة النقدية، لينهي المعدن الأصفر سلسلة خسائر استمرت 3 أسابيع متتالية.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس 1.35 %، أو 31.1 دولاراً، عند 2349.1 دولاراً للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بأكثر من 1 %.

وأظهرت أداة «فيد واتش»، ترجيح المستثمرين لتثبيت تكاليف الاقتراض خلال اجتماع يوليو 85.5 %، مع ارتفاع توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، إلى 61.4 %.

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