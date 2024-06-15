ارتفاع النفط بفضل توقعات نمو الطلب في 2024

المصدر: (لندن – رويترز)

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، أمس، متجهة صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي لها في أكثر من 4 أشهر، بعد توقعات بنمو الطلب على النفط الخام والوقود في العام الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً إلى 83.28 دولاراً للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتاً إلى 79.03 دولاراً للبرميل. وربح الخامان 4.5% تقريباً خلال الأسبوع، ما يدفع برنت لتسجيل أعلى ارتفاع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 9 فبراير. واتجه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضاً صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 5 أبريل.

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