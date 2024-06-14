بنك اليابان يقرر تثبيت سعر الفائدة

المصدر: وام

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قرر بنك اليابان المركزي اليوم تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قال إنه سيقلص شراء السندات في المستقبل للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر.

وأبقى بنك اليابان بالإجماع على المعدل الذي يستهدفه للفائدة في الأجل القريب عند نطاق يتراوح بين 0 و0.1 %.

وقال البنك المركزي، في اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية، لكنه قرر طرح خطة محددة لتقليص المشتريات على مدى العام أو العامين المقبلين، وذلك خلال اجتماع لاحق للسياسات في يوليو المقبل.

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