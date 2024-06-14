"المركزي الروسي" يعلن استمرار تداول الدولار واليورو خارج نطاق البورصة

المصدر: وام

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أعلن البنك المركزي الروسي، الاستمرار في تداول الدولار الأمريكي، والعملة الأوربية الموحدة "اليورو" في السوق الروسية خارج نطاق البورصة.

وذكر البنك المركزي الروسي، في بيان وبحسب وكالة "انتر فاكس" للأنباء، أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار الوضع المالي في البلاد والتوازن في سوق العملات المحلية بعد عقوبات أمريكية طالت البورصة الروسية وسيستمر تداول الدولار واليورو في السوق الروسية خارج نطاق البورصة، مؤكدا أن اليوان الصيني بات العملة الرئيسية في البورصة الروسية.

وأضاف البيان بأنه سيقوم بحساب سعر صرف الروبل الرسمي في السوق أمام العملات الرئيسية دون اللجوء إلى تداولات البورصة الروسية وسيبقى سعر الصرف موحداً ووفقا لمعايير السوق ويتم تحديده من خلال توازن العرض والطلب للعملة ومن الطلب على العملة في التجارة الخارجية ولا يعتمد على منصة التداول في بورصة موسكو، مشيراً إلى تزايد مبيعات المصدرين من العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة في ظل أسعار موارد الطاقة المواتية.

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