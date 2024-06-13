سيتي بنك: أسعار النفط تتراجع إلى 50 دولاراً للبرميل بنهاية 2025

المصدر: دبي – البيان

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تتأهب أسعار النفط للتراجع في 2025 مع دخول السوق مستويات كبيرة من الفائض في ظل تراجع الطلب بسبب تبني السيارات الكهربائية، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وفقاً لمذكرة لسيتي بنك .

وبحسب البنك، ستبدأ أسعار خام برنت في التراجع في الربع الأخير من 2024، قبل أن تسجل 60 دولاراً في العام المقبل، مع ارتفاع مخزونات الخام العالمية بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً العام المقبل، ووفقاً لأكثر السيناريوهات تشاءماً سيتراجع خام برنت دون مستويات 50 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام المقبل.

ويرى البنك أنه حتى مع إلغاء أوبك+ خططها لزيادة الإنتاج بالكامل، سيشهد السوق فائضاً بمقدار 900 ألف برميل يومياً، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وأرجع البنك تلك التقديرات إلى أن الإنتاج من خارج أوبك سيرتفع بحوالي 1.8 مليون برميل يومياً في 2025، مدفوعاً بأميركا الشمالية والبرازيل وغويانا وهو ما يتجاوز بفارق كبير تباطؤ النمو الطلب البالغ 900 ألف برميل يومياً.

ويشير السيناريو الأساسي لسيتي بنك إلى أن أوبك+ ستؤجل زيادة الإنتاج حتى منتصف العام المقبل. مشيراً إلى أنه في حالة أن تابعت المجموعة خطتها سيشهد السوق فائضاً بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً أو أكثر.

ووافقت 8 دول أعضاء في أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا على الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 ميون برميل يومياً من أكتوبر تشرين الثاني 2024 وحتى سبتمبر أيلول 2025.

وأطلق دويتشه بنك توقعات مشابهة، إذ يرى أن قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج النفطي سيلقي "بظلال هبوطية" على الأسعار على مدار العامين المقبلين، مما يخلق حالة من عدم اليقين شوهدت آخر مرة عندما أدت جائحة كورونا إلى اضطرابات على مستوى الطلب.

وخفض دويتشه توقعاته لأسعار النفط بنحو 10% لعام 2025، وفقاً للسيناريو الأخير، إذ من المتوقع أن تدفع الزيادة في المعروض سعر الخام الأميركي دون 70 دولاراً للبرميل، وبرنت عند 75 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام المقبل.

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