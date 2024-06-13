«أسترازينيكا» تستهدف مضاعفة الإيرادات عبر أدوية فعالة قيد التجارب

ت + ت - الحجم الطبيعي

كونك الطرف الأضعف أمر له مزاياه، فقبل عقد من الزمن، كانت توقعات النمو لشركة أسترازينيكا في الغالب محل سخرية، لكنها استفادت من عنصر المفاجأة عندما بدأت في تحقيق النتائج المستهدفة.

وفي الوقت الراهن، أصبحت أسترازينيكا كياناً مرموقاً في قطاع الأدوية في أوروبا، كما أنها الشركة الأكبر قيمة في المملكة المتحدة، حيث تقترب قيمتها السوقية من 200 مليار جنيه إسترليني. ويقود ذلك إلى ارتفاع التوقعات، ويدرك رئيسها التنفيذي باسكال سوريوت ذلك، حيث وضع هدفاً الأسبوع الماضي يتمثل في مضاعفة الإيرادات تقريباً إلى 80 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

وكان رد الفعل تجاه هذا الهدف الطموح، الذي تم الكشف عنه في أول يوم للمستثمرين منذ 10 سنوات، ضعيفاً في البداية. ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة الترقب المسيطرة، لكن مع رفع بعض المحللين تقديراتهم لإيرادات عام 2030، فقد ارتفعت أسهم أسترازينيكا لتصل إلى مستويات قياسية جديدة. ويتم تداولها بمعدل سعر إلى أرباح آجلة أعلى من متوسطها على مدار 10 سنوات، الذي يبلغ 18.1 مرة. وسيتطلب إقناع المستثمرين بأن الشركة قادرة على مواصلة التقدم خروج بيانات قوية من تجارب المرحلة الأخيرة على مدى الأشهر الـ18 المقبلة. ويتوقع باسكال سوريوت الحصول على أكثر من 40 نتيجة من تجارب المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بحلول نهاية عام 2025.

ووفقاً لمحللة شؤون الرعاية الصحية لدى شركة كويلتر شيفيوت، شينا بيري، لا تستطيع العديد من مجموعات الأدوية الأوروبية القول إن لديها مثل هذا الجدول الزمني، لكن شركة أسترازينيكا تعتقد أن الأدوية الفعالة من هذه التجارب يمكن أن تدر إيرادات تصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030. وحتى لو لم يتم تعديل هذه التقديرات لمراعاة المخاطر، فإنه يعني أن المستثمرين سيكون لديهم رؤية واضحة خلال الأشهر الـ18 المقبلة حيال ما إذا كان من الممكن تحقيق زيادة في الإيرادات مقارنة بـ45.8 مليار دولار في عام 2023. ويستبعد هدف الـ80 مليار دولار أي مساهمة في الإيرادات من الصفقات المستقبلية المحتملة، وهي خطة بديلة حال فشلت نتائج التجارب.

وستأتي نصف الأدوية العشرين الجديدة التي تخطط أسترازينيكا لإطلاقها بحلول نهاية العقد من قسم الأدوية الحيوية التابع لها. وغالباً ما يتم تجاهل هذا القسم مقارنة بمجال الأورام الشهير، لكنه مسؤول عن عقار «فاركسيغا» أكثر أدوية الشركة مبيعاً.

وحقق عقار مرض السكري قرابة 6 مليارات دولار من المبيعات في عام 2023. وعلى الرغم من أن فاركسيغا سيبدأ في خسارة حماية براءات الاختراع اعتباراً من عام 2026، إلا أن الشركة تهدف إلى دمجه مع أدوية أخرى، للحفاظ على وظائف الكلى لدى المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، لتجنب انهيار الإيرادات. ومع ذلك، ثمّة مخاطر إضافية، إذ يعد فاركسيغا جزءاً من الجولة الأولى لمفاوضات أسعار الأدوية في الولايات المتحدة. وكما يدرك سوريوت جيداً، فإن تطوير الأدوية لا يقدم أي ضمانات، ومع ذلك تخصص أسترازينيكا خمس إيراداتها السنوية للبحث والتطوير.

وقيّم فريق سوريتو فرص خط تطوير الأدوية؛ بناءً على متوسط معدلات النجاح في الصناعة. وحالياً، يتجاوز هذه المعدلات. وهذا يبعث بعض الطمأنينة بأن هدف الإيرادات الطموح الأخير في متناول أسترازينيكا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز