الرسوم على المنتجات الصينية تثير أزمة لدى  متاجر التجزئة الأمريكية

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

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أكد الاتحاد الوطني لمتاجر التجزئة في الولايات المتحدة أنه رغم المخاوف التي تحيط باستقرار العلاقات الأمريكية الصينية فإن الصين ستظل شريكاً أساسياً لمتاجر التجزئة الأمريكية في المستقبل المنظور.

وستظل بعض أجزاء سلاسل الإمداد موجودة في الصين رغم محاولات المتاجر الأمريكية تنويع مصادر إمداداتها. قال ماثيو شاي رئيس الاتحاد الوطني لمتاجر التجزئة في الولايات المتحدة إن القواعد الأمريكية الحالية بشأن الإعفاءات من الحدود الدنيا للرسوم الجمركية والتي تسمح باستيراد بعض المنتجات دون سداد ضرائب عليها تحتاج إلى تحقيق مزيد من «المساواة» بهدف تحقيق العدالة بالنسبة لتجارة التجزئة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شاي قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إنه «لا يوجد حل سهل» لهذه المشكلة وإنه يتواصل مع صناع القرار الأمريكيين للوصول إلى حل. وعن توقعاته للإنقاق الاستهلاكي قال شاي إن المستهلكين الأمريكيين سيواصلون إنفاقهم بقوة مع استمرار انخفاض معدل البطالة ونمو الأجور.

يأتي ذلك في حين أظهر مسح اقتصادي لبنك احتياط نيويورك الاتحادي، ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين بشأن سوق الأسهم إلى أعلى مستوياته منذ 3 سنوات، حيث أشار المسح إلى أن ارتفاع المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية إلى مستويات جديدة ساعد في وصول صافي ثروات المستهلكين إلى مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي، مع استمرار ارتفاع الأسهم منذ ذلك الوقت.

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