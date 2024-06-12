للمرة السابعة.. الفيدرالي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير

المصدر: وكالات

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أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير، اليوم "الأربعاء"، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وظلت معدلات الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.

ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاماً للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.

وانخفض مؤشر التضخم الأساسي في أمريكا، خلال مايو الماضي، إلى 3.4 بالمئة على أساس سنوي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وبأكثر من التوقعات، وهو إشارة إيجابية من أجل التعجيل في خفض الفائدة بأمريكا.

وراجعت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي توقعاتها للنمو لعامَي 2024 و2025 إلى 2,6 في المئة و2,3 في المئة على التوالي، مشيرة إلى "تقدم إضافي متواضع" لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المئة. وظلت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المقبل مماثلة لتلك التي صدرت في مارس، أي بواقع 2,1 في المئة للعام 2024 و2,0 في المئة للعام 2025.

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