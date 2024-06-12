بورصة موسكو توقف التداول بالدولار الأمريكي واليورو

المصدر: موسكو - وكالات

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أعلنت بورصة موسكو أنها تعتزم وقف إجراء التعاملات بالدولار واليورو اعتباراً من غداً 13 يونيو الحالي، وذلك بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية جديدة شملت بورصة موسكو ومؤسسات ومنظمات روسية أخرى.

ومن المتوقع أن يكون لتوقف بورصة موسكو عن تداول الدولار واليورو آثارا واسعة النطاق على المستثمرين والشركات التي تعتمد على هاتين العملتين في المعاملات.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رد مباشر على الضغوط المتزايدة الناجمة عن العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى عزل روسيا اقتصاديًا وماليًا.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على أكثر من 300 كيان روسي على صلة بالحرب في أوكرانيا.

ومن خلال القضاء على التداول بهذه العملات الرئيسية؛ من المرجح أن تهدف بورصة موسكو إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بالعقوبات وتقليل اعتمادها على الأنظمة المالية الغربية.

هذا وارتفع سعر صرف العملة الروسية (الروبل) ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم.

وخلال التداولات ، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بواقع 1.02 روبل ليصل إلى 88.69 روبل، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بواقع 79 كوبيك ليبلغ 96.30 روبل (الروبل = 100 كوبيك).

ويأتي تعافي العملة الروسية إلى الدعم من قبل البنك المركزي الروسي لغرض تشديد السياسة النقدية، إذ يبلغ سعر الفائدة الرئيسي في الوقت الراهن مستوى عند 16% سنويا.

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