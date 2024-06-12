استقرار أسعار المستهلكين في أمريكا في مايو رغم توقعات بارتفاع طفيف

المصدر: واشنطن - (رويترز)

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لم تشهد أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تغيرا يذكر على غير المتوقع في مايو بعد انخفاض أسعار البنزين، لكن التضخم سيظل مرتفعا جدا على الأرجح بحيث لا يتسنى لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بدء خفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر في ظل استمرار قوة سوق العمل.

وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك التي أعلن عنها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الأربعاء في أعقاب زيادة 0.3 بالمئة في أبريل نيسان.

ويتجه مؤشر أسعار المستهلكين نحو الانخفاض منذ أن سجل قراءات قوية في فبراير ومارس. وقد تواصل ضغوط الأسعار الانحسار مع خفض كبار تجار التجزئة ومن بينهم سلسلة متاجر تارجت، الأسعار على سلع تمتد من المواد الغذائية إلى الحفاضات في سعيها لجذب المستهلكين الذين سئموا التضخم.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.3 بالمئة في مايو بعد ارتفاعه 3.4 بالمئة في أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ما بين 0.1 و3.4 بالمئة على أساس سنوي.

ورغم تباطؤ الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين من ذروتها البالغة 9.1 بالمئة في يونيو 2022، فإن معدل التضخم لا يزال أعلى من الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي وضعه المركزي الأمريكي.

وذكرت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي أن نمو الوظائف تسارع في مايو مع ارتفاع متوسط الأجور لكن معدل البطالة ارتفع إلى أربعة بالمئة. ومن المتوقع أن يبقى مسؤولو الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من اليوم أسعار الفائدة القياسية دون تغير في النطاق الحالي من 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة، وهي النسبة نفسها التي كانت عليها منذ يوليو حزيران الماضي.

ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ الاحتياطي الاتحادي في تيسير السياسة النقدية بحلول سبتمبر رغم تضاؤل هذه التوقعات. ويميل بعض الخبراء الاقتصاديين نحو خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، ولا يزال بعضهم غير متيقن من انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وباستثناء أسعار الأغذية والطاقة التي عادة ما تكون متقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة في مايو أيار بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في أبريل نيسان.

وفي الأشهر الاثني عشر حتى مايو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.4 بالمئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ أبريل 2021 بعد تقدمه 3.6 بالمئة في أبريل نيسان الماضي.

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