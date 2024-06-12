أسعار النفط ترتفع بدفعة من توقعات انخفاض المخزونات العالمية

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد توقعات رئيسية أشارت إلى أن مخزونات النفط العالمية ستشهد انخفاضاً في النصف الثاني من 2024.

وبحلول الساعة 12.19 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً بما يعادل 1.1 % إلى 82.80 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتاً أو حوالي 1.2 % لتبلغ 78.86 دولاراً.

وارتفع الخامان دولاراً أو أكثر في وقت سابق من الجلسة.

وأصدرت وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تحديثات لتوقعات التوازن العالمي بين العرض والطلب في 2024.

وقال تاماس فارجا من شركة بي.في.إم للوساطة في عقود النفط لرويترز، إن التقارير الصادرة عن الجهات الثلاث تفترض ضغوطاً محدودة على الأسعار تدفعها للهبوط في النصف الثاني من العام بسبب توقعها جميعاً تراجع مخزونات النفط العالمية.

وعززت بيانات من القطاع صدرت، أمس الثلاثاء، وتظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي تلك الآراء.

وقال فارجا، اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من خفض وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 إلى ما دون مليون برميل يومياً، مشيرة لاستهلاك ضعيف في الدول المتقدمة، تشير الأرقام إلى أن الوكالة تتفق مع أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية على أنه سيكون هناك سحب من المخزونات في النصف الثاني من العام.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.10 مليون برميل يومياً من التقدير السابق البالغ 900 ألف برميل، في حين أبقت أوبك على توقعاتها لعام 2024 عند 2.25 مليون برميل يومياً.

وتراجعت الأسعار أكثر من 2 % الأسبوع الماضي بعد أن قالت أوبك وحلفاؤها إنهم سيقلصون تدريجياً تخفيضات الإنتاج اعتباراً من أكتوبر المقبل.

وينصب التركيز الآن على البيانات الرئيسية المتوقعة اليوم الأربعاء.

ومن المقرر صدور بيانات المخزون من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية للحكومة الأمريكية، في الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14.30 بتوقيت جرينتش).

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