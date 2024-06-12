استقرار معدل التضخم في الصين عند 0.3%

المصدر: بكين - (د ب أ)

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة، الأربعاء، استقرار معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي عند مستواه نفسه في الشهر السابق.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 0.3% وهي نسبة الارتفاع نفسها خلال أبريل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.4% سنوياً.

وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.8% سنوياً بعد ارتفاعها بنسبة 0.9% خلال الشهر السابق، في حين تراجعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 2% بعد تراجعها بنسبة 2.7% خلال الفترة نفسها.

وعلى أساس شهري تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% في حين كان المحللون يتوقعون استقرارها بعد ارتفاعها بنسبة 0.1% خلال أبريل.

من ناحية أخرى قال مكتب الإحصاء إن أسعار المنتجين (الجملة) سجلت تراجعاً بنسبة 1.4% سنوياً خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1.5% بعد تراجعها بنسبة 2.5% في الشهر السابق.

وفي الشهر الماضي أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير.

وأبقى البنك المركزي الصيني على معدل الفائدة على القروض لمدة عام من دون تغيير عند 3.45%. كما أبقى على معدل الفائدة على القروض لمدة خمسة أعوام عند 3.95%. ويشار إلى أنه تم خفض المعدل بواقع خمس نقاط أساسية في فبراير الماضي لدعم سوق العقارات.

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