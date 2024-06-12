أسهم أوروبا تتنفس بعد يومين من التقلبات.. واليابانية تتراجع

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مدعومة بانخفاض عوائد سندات منطقة اليورو. وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، بعد جلستين من التراجع وسط حالة من الغموض السياسي في فرنسا.

وانخفضت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، بعد يوم من تسجيلها أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وسجلت معظم القطاعات مكاسب، مع صعود قطاع البنوك الأوروبية واحداً بالمئة، في حين تراجع قطاع السيارات 0.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات تسارع التضخم في ألمانيا في مايو بسبب ارتفاع أسعار الخدمات، تأكيداً لبيانات أولية. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة.

وهوى سهم أوميكور 6.3 بالمئة ليقبع في قاع المؤشر القياسي بعد أن أصدرت مجموعة إعادة تدوير المعادن البلجيكية تحذيراً بشأن أرباح عام 2024، لتصبح أحدث مورد يتضرر من تباطؤ سوق السيارات الكهربائية.

وانخفض سهم شركة ليجل أند جنرال 3.2 بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين البريطانية إنها ستعرض إعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (254.86 مليون دولار) وستدمج وحداتها الاستثمارية.

من جهة أخرى، تراجع أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات بعد عمليات جني أرباح، وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، منخفضاً بنسبة 0.66 في المئة، ما يعادل 258 نقطة، ليصل عند مستوى 38876.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.73 في المئة توازي 20.36 نقطة، ليبلغ مستوى 2756.44 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز