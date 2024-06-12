التضخم في ألمانيا يرتفع مجدداً إلى 2.8 % في مايو

المصدر: برلين - (رويترز)

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قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الأربعاء، إن التضخم في ألمانيا ارتفع في مايو، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات، مؤكداً بيانات أولية.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، 2.8 في المئة على أساس سنوي في مايو. وكانت قد سجلت ارتفاعاً بواقع 2.4 في المئة على أساس سنوي في أبريل.

وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء «معدل التضخم ارتفع قليلاً مرة أخرى، ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة المستمرة في أسعار الخدمات».

وزادت أسعار الخدمات 3.9 في المئة في مايو، مما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي، بعد زيادة 3.4 في المئة في أبريل.

وقالت براند «على النقيض من ذلك، كان تأثير أسعار الطاقة والغذاء مخففاً على إجمالي التضخم منذ بداية العام».

وانخفضت أسعار منتجات الطاقة 1.1 في المئة، مقارنة بشهر مايو/ أيار 2023، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.6 في المئة. وبقي معدل التضخم في المواد الغذائية بشكل كبير، أدنى معدل التضخم الإجمالي.

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