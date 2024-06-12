أوروبا تشعل حرب السيارات الكهربائية مع الصين برسوم كبيرة.. وبكين ترد

المصدر: بكين - وكالات

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أكد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أنه سيفرض رسوماً جمركية أعلى على واردات السيارات الكهربائية الصينية، والتي وجد أنها تستفيد «بشكل كبير من الدعم غير العادل» وتشكل «تهديداً بإلحاق ضرر اقتصادي» بمنتجي السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي.

وقرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية تصل إلى 38 % على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع، والتي توصلت التحقيقات إلى أنها تحظى بدعم كبير وغير عادل من الحكومة في بكين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه فرض رسوماً جمركية بنسبة 38.1 % على منتجي السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) الذين لم يتعاونوا في تحقيق الاتحاد الأوروبي، ورسوماً أقل بنسبة 21 % على شركات صناعة السيارات في الدول الآسيوية التي امتثلت ولكن لم يتم «أخذ عينات منها».

وتم فرض رسوم جمركية بنسبة 17.4 % على المنتج الرئيسي للسيارات الكهربائية الصينية BYD، بينما فرضت شركة جيلي رسوماً بنسبة 20 %. كما فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة بنسبة 38.1 % على SAIC.

من جانبها قالت بكين إن زيادة الرسوم الجمركية التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين تمثل ممارسة «حمائية» ومن شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الأوروبية نفسها.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمره الصحافي الدوري عن أسفه لأن «الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا كذريعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين».

وقال لين: «هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوِّض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد.. في نهاية المطاف، سيلحق هذا الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها».

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