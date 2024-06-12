ارتفاع الاستثمارات الصينية بالسكك الحديدية 10.8% بين يناير ومايو

المصدر: وام

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أظهرت بيانات شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية أمس “الثلاثاء” أن الصين عززت استثماراتها في بناء السكك الحديدية منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ حجم الاستثمار في الأصول الثابتة في هذا القطاع 228.47 مليار يوان “حوالي 32.12 مليار دولار أمريكي” في الفترة بين يناير ومايو 2024،

وأشارت المجموعة ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، إلى أن حجم الاستثمار في القطاع كان قد بلغ 184.9 مليار يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

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