الفجوة برواتب المسؤولين التنفيذيين تدفع الشركات إلى الخروج من بريطانيا

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المديرون التنفيذيون في الشركات المدرجة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 يجنون 3 أضعاف نظرائهم بشركات مؤشر فوستي 100

تتأهب المملكة المتحدة لإجراء مراجعة شاملة للوائح الإدراج في محاولة لتنشيط سوق الأسهم المتعثرة، لكن التساؤل من جانب البعض حول الشركات التي ستختار البقاء، خاصة بعد أن قررت بعض الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مثل شركة فيرغسون لتجارة الأدوات الصحية ومجموعة البناء «سي آر إتش»، حزم حقائبها والمغادرة.

كما ألمحت شركة تأجير المعدات «أشتيد»، التي تصل قيمتها إلى 24 مليار جنيه إسترليني، إلى إمكانية الخروج هي الأخرى، لا سيما أن أمريكا الشمالية تمثل أكثر من 90% من مبيعات الشركة. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تجاوز نمو المبيعات في أمريكا الشمالية نظيره في المملكة المتحدة بمقدار النصف.

وإذا كان الإدراج في المملكة المتحدة يمثل عبئاً، فلن تتمكن من معرفة ذلك بدقة، فقد كانت أسهم شركة «أشتيد»، في عهد الرئيس التنفيذي بريندان هورغان، من بين أفضل خمسة أسهم من حيث الأداء في مؤشر فوستي 100. ولا يتعلق الأمر بما إذا كان المستثمرون سيدعمون نمو أشتيد أم سيركزون أكثر على دعم هورغان نفسه.

إن المديرين التنفيذيين في الشركات المدرجة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 يجنون ما يقرب من ثلاثة أضعاف رواتب نظرائهم في الشركات المدرجة بمؤشر فوستي 100، وهي شكوى لا تتوقف منذ أمد بعيد بالحي المالي في لندن. والحجة هي أن الأجور لا بد أن تكون قادرة على المنافسة عالمياً لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها.

ومع ذلك، يشير أداء سعر سهم أشتيد إلى أن هذه الحجة لا تنطبق دائماً على جميع الحالات، فدخْل هورغان أقل بكثير من ماثيو فلانيري، الذي يدير شركة يونايتد رينتالز، أكبر شركة لتأجير المعدات الصناعية في الولايات المتحدة، فخلال العام الماضي، تلقى هورغان نحو 8 ملايين دولار مقارنة بـ11 مليون دولار حصل عليها فلانيري، وذلك وفقاً لحسابات ستاندرد آند بورز. وعلى مدى 5 سنوات، وصلت الفجوة إلى قرابة 16 مليون دولار لصالح فلانيري، ومع ذلك، حتى العام الماضي، كانت أسعار أسهم الشركتين قريبة للغاية.

وواجهت أشتيد بعض الانتقادات القوية بخصوص الأجور، حيث صوّت خُمُسا المصوتين ضد حزمة تعويضات مقترحة للرئيس التنفيذي للشركة في عام 2021، كما أثارت خطة لتقديم حوافز إضافية طويلة الأجل في محاولة لمساواة الأجور مع الولايات المتحدة استياء المساهمين في ذلك الوقت. ومن المقرر إجراء التصويت الإلزامي المقبل على الأجور في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت شركة يونايتد رينتالز حصلت على موافقة 90% من المساهمين فيما يتعلق بالأجور على مدار السنوات الثلاث الماضية. وبطبيعة الحال، تأمل أشتيد في الحصول على دعم مماثل، إلى جانب الحوافز الإضافية.

والجدير بالذكر أن الأجور في شركة فيرغسون ارتفعت منذ انتقالها إلى الولايات المتحدة في عام 2022، وحُددت الحوافز طويلة الأجل للرئيس التنفيذي كيفين مورفي بنسبة 430% من راتبه في عام 2024، مقارنة بـ250% العام الماضي.

ويوفر الجدل الدائر حول الأجور في المملكة المتحدة فرصة لمجالس الإدارة التي قد تكون مترددة في معالجة المسألة مع المساهمين. واتخذت سوق الأوراق المالية زمام المبادرة من خلال مضاعفة الحد الأقصى للراتب المقدم للرئيس التنفيذي ديفيد شويمر.

وقد تنطوي العملية في المملكة المتحدة بطبيعتها على خلاف أكبر مما هو موجود في الولايات المتحدة، مع تزايد المطالب لإثبات الأداء العالي، وهذا ليس أمراً سلبياً بالضرورة، لكن يرى كل من المساهمين ومجالس الإدارة أن المزاج العام في لندن يتغير، والتلميحات بمغادرة المملكة المتحدة هي مزيج من التكتيك التفاوضي والتهديد الحقيقي على حد سواء.

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