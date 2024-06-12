البطالة ترتفع في بريطانيا إلى 4.4 % في أبريل

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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سجل معدّل البطالة ارتفاعاً طفيفاً في بريطانيا إلى 4.4 % خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية أبريل، مقارنة بـ4.3 % في نهاية مارس، وبذلك تستمر الزيادة منذ نهاية 2023.

وأشار المكتب الوطني للإحصاءات الثلاثاء في تقريره الشهري حول سوق العمل، إلى أن «معدل البطالة ارتفع بشكل عام» منذ النصف الثاني من عام 2022، «رغم انخفاضه خلال النصف الثاني» من العام الماضي.

ويزيد هذا المعدل بشكل ملحوظ عن النسبة 3,8 % المسجلة في نهاية عام 2023، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

وفي المقابل، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة خلال الفترة الواقعة بين مارس ومايو، إلى 904 آلاف، مقارنة بنهاية أبريل، وفق بيانات منفصلة نشرها المكتب الثلاثاء، ما يشير إلى أن العديد من الشركات لا تزال تبحث عن موظفين دون أن تنجح في ذلك.

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