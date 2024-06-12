الخطوط السنغافورية تعوض متضرري المطبات

المصدر: (سنغافورة - أ ف ب)

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أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية «SIA»، أمس، أنها عرضت تعويضات بقيمة 10 آلاف دولار للركاب، الذين تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة المطبات الهوائية، خلال رحلة شهدت اضطرابات شديدة الشهر الماضي، على أن تعرض مبالغ أعلى على أولئك الذين أصيبوا بجروح خطرة. وقد توفي رجل بريطاني يبلغ 73 عاماً، فيما تعرض عدد كبير من الركاب وأفراد الطاقم الآخرين على متن الرحلة «اس كيو 321» (SQ321) الآتية من لندن لإصابات في الجمجمة والدماغ والعمود الفقري، خلال فترة اضطرابات جوية واجهتها الرحلة.

وحول الطيارون مسار الرحلة عبر طائرة بوينغ 777-300ER المتجهة إلى سنغافورة، وعلى متنها 211 راكباً و18 من أفراد الطاقم، إلى بانكوك، حيث نُقل المصابون إلى المستشفيات.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية في بيان الثلاثاء إنها أرسلت رسائل بريد إلكتروني تعرض فيها تعويضاً قدره 10 آلاف دولار للركاب، الذين أصيبوا بجروح طفيفة خلال الحادث. وأضافت «الركاب الذين تم تقييمهم طبياً على أنهم تعرضوا لإصابات خطرة، ويحتاجون إلى رعاية طبية طويلة الأمد، ويطلبون مساعدة مالية، يُعرض عليهم دفعة قدرها 25 ألف دولار أمريكي لتلبية احتياجاتهم العاجلة».

وبموجب اتفاقية مونتريال تتحمل شركات الطيران مسؤولية الأضرار الناجمة عن إصابة أو وفاة الركاب أثناء وجودهم على متن الطائرة.

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