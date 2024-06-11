طيران سنغافورة يقدم تعويضات لركابها بعد حادث اضطراب

المصدر: البيان

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عرضت الخطوط الجوية السنغافورية تقديم تعويضات للركاب الذين تعرضوا لإصابات خلال إحدى رحلاتها التي تعرضت لاضطرابات كبيرة الشهر الماضي.

ولقي مسن يبلغ من العمر 73 عاما حتفه، ويعتقد أنه أصيب بنوبة قلبية، كما أصيب أكثر من 50 آخرين في اضطرابات شديدة خلال رحلة الخطوط الجوية السنغافورية من لندن إلى سنغافورة في 20 مايو الماضي.

وهبطت الطائرة، طراز بوينغ 777-300إي آر، وعلى متنها 211 راكبا وطاقم من 18 فردا، بشكل مفاجئ بواقع 1800 متر تقريبا، في عدة دقائق، فوق الساحل الغربي لميانمار وكان لا بد من تحويلها إلى بانكوك للهبوط الاضطراري.

وقالت شركة الطيران في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء، "تعتذر الخطوط الجوية السنغافورية بشدة لجميع الركاب عن التجربة المؤلمة على متن الرحلة إس كيو 321 في 20 مايو 2024".

وأكدت شركة الطيران أنه سيتم تقديم تعويضات للركاب.

وقالت الشركة: " عرضنا على الركاب الذين أصيبوا بجروح طفيفة بسبب الحادث، مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي كتعويض".

وأضافت:" وبالنسبة لمن لم يصابوا بجروح أكثر خطورة من الحادث ، فقد دعوناهم لمناقشة عرض تعويض لتلبية كل ظروفهم الخاصة عندما يشعرون بأنهم على ما يرام ومستعدون للقيام بذلك."

وستقدم الشركة دفعة مقدمة قدرها 25 ألف دولار أمريكي للمسافرين الذين تم تقييمهم طبيا وتقرر أنهم تعرضوا لإصابات خطيرة تتطلب رعاية طبية طويلة الأجل، وهم بحاجة لمساعدة مالية لتلبية احتياجاتهم الفورية.

وإضافة إلى ذلك ، قالت شركة الطيران إنها عرضت استرداد كامل ثمن تذكرة الطيران لجميع الركاب الذين كانوا على متن الرحلة إس كيو 321 ، ومن بينهم من لم يعانوا من أي إصابات، وأنه تم منح جميع الركاب مبلغ ألف دولار لتغطية نفقاتهم الفورية في بانكوك.



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