البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

المصدر: وام

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أجرى بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” اليوم “الثلاثاء ”، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان “حوالي 281.16 مليون دولار أمريكي ”، وبسعر فائدة 1.8 في المائة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

وإعادة الشراء العكسية، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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