الأسهم الأمريكية تترقب بيانات التضخم

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس، مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات مهمة عن التضخم واجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، وذلك بحثاً عن دلائل تشير إلى موقف البنك المركزي الأمريكي إزاء تيسير السياسة النقدية هذا العام.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 14.09 نقطة، أو 0.04 %، إلى 38784.90 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.77 نقاط، أو 0.11 %، إلى 5341.22 نقطة. وتماسك المؤشر ناسداك المجمع دون تغيير عند 17083.45 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة عقب خسارة فادحة في انتخابات البرلمان الأوروبي لصالح اليمين، ما زاد من قلق المتعاملين بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وهوى المؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية 1.8 % ليلامس أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر.

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