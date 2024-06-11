مؤسس «بينانس» أغنى سجين أمريكي

المصدر: (نيويورك - بلومبرغ)

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ارتفع سعر «بي إن بي»، وهي عملة مشفرة مرتبطة بـ «بينانس» ومؤسسها المشارك المسجون تشان بينغ تشاو، إلى مستوى قياسي في الأسبوع الأول من الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في الولايات المتحدة.

ويؤكد ارتفاع سعرها المتواصل، مكانة تشاو، باعتباره أغنى شخص على الإطلاق يقضي وقتاً في سجن فيدرالي أمريكي. سلم تشاو نفسه لأحد السجون في كاليفورنيا الثلاثاء الماضي، لبدء عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر، لفشله في حماية أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم بشكل صحيح، ضد غسيل الأموال.

وارتفع سعر «بي إن بي» إلى مستوى قياسي، بلغ نحو 717 دولاراً، ما رفع قيمتها السوقية إلى 109 مليارات دولار، وفقاً لبيانات من «كوين غيكو»، إذ تضاعف سعر العملة منذ بداية العام.

يعكس مسار «بي إن بي» أيضاً، ثروات «بينانس» نفسها. تضخمت القيمة الإجمالية للأصول المدرجة في البورصة من حوالي 80 مليار دولار في أوائل يناير، إلى 125 مليار دولار اليوم، ما عزز هيمنتها، حتى بعد فترة محفوفة بالمخاطر في العام الماضي، بلغت ذروتها بدفع الشركة غرامة تاريخية بقيمة 4.3 مليارات دولار، لتسوية قضية مع السلطات الأمريكية.

وارتفاع «بي إن بي» المتواصل مؤخراً، تنبأت به أنماط تداول سوق العقود الآجلة منذ أواخر مايو، إذ بدأ الطلب الفوري في الارتفاع في يونيو، وتجاوزت عمليات الشراء المبيعات باستمرار بين 2 إلى 5 يونيو، وفقاً لديسيسلافا أوبيرت، المحللة لدى «كايكو».

أضافت أوبيرت أن عملة «بي إن بي»، يتم تداولها في أكثر من 12 بورصة مركزية «وهو ما يختلف عن رموز البورصة الأخرى التي يتم تداولها بشكل حصري تقريباً على المنصات التابعة لها». لفتت كذلك إلى أن منصة «بينانس» لا تزال تمثل 85 % من حجم عملة «بي إن بي» على مستوى العالم.

واتُهمت «بينانس» بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال، والعقوبات التي تضمنت الفشل في منع «حماس» وتنظيم «القاعدة» وجماعات مسلحة أخرى، من الوصول إلى البورصة. وافق تشاو على دفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار لتسوية التهم.

هذا يمثل نقطةً في بحر صافي ثروة تشاو، التي تقدر بنحو 38.5 مليار دولار، على الرغم من أن التركيب الدقيق للثروة غير معروف. كشف تشاو في مقابلة عام 2021، مع وكالة «أسوشيتد برس»، أن غالبية صافي ثروته كانت مقومة بعملة «بي إن بي»، مضيفاً أنه «مسهم يمتلك حصةً جيدة في (بينانس)».

يصنف الرجل المعروف باسم «سي زي» (CZ) حالياً، على أنه واحد من أغنى 40 شخصاً في العالم، فيما شهد نمو صافي ثروته بمقدار 4.1 مليارات دولار في عام 2024، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.

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